Ввозимые в Россию "серые" Kia Sportage признаны небезопасными

Компания Kia объявила отзыв 77 тыс. кроссоверов Sportage, которые были выпущены с 12 января по 17 ноября этого года, сообщает Carscoops. Отзыв объявлен из-за ошибки при установке шторок безопасности.

В случае ДТП они могут не сработать, что увеличивает риск получения травм, говорится в заявлении компании.

О наличии подобного дефекта у выпущенных в Южной Корее автомобилей Kia пока не объявляла. Предложения о продаже Kia Sportage 2022 года выпуска содержатся на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах. Продавцы предлагают привезти такие автомобили в РФ под заказ. Цены Sportage с пробегом до 100 км начинаются от 2,2 млн рублей. У ввозимых в Россию "серым" способом автомобилей заводская гарантия отсутствует.