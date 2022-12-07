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24 минуты назад

Ввозимые в Россию "серые" Kia Sportage признаны небезопасными

Газета.Ru

Компания Kia объявила отзыв 77 тыс. кроссоверов Sportage, которые были выпущены с 12 января по 17 ноября этого года, сообщает Carscoops. Отзыв объявлен из-за ошибки при установке шторок безопасности.

Ввозимые в Россию "серые" Kia Sportage признаны небезопасными
Фото: KIAKIA

В случае ДТП они могут не сработать, что увеличивает риск получения травм, говорится в заявлении компании.

Владельцам таких автомобилей следует отправиться к дилерам Kia, которые бесплатно устранят дефект. Под отзыв попадают машины американской сборки.

О наличии подобного дефекта у выпущенных в Южной Корее автомобилей Kia пока не объявляла. Предложения о продаже Kia Sportage 2022 года выпуска содержатся на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах. Продавцы предлагают привезти такие автомобили в РФ под заказ. Цены Sportage с пробегом до 100 км начинаются от 2,2 млн рублей. У ввозимых в Россию "серым" способом автомобилей заводская гарантия отсутствует.

Ранее сообщалось, что d России начались продажи универсалов Chevrolet Menlo.

Автоновости,Kia Sportage,Chevrolet,Kia,
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