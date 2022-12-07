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20 минут назад

Новости автомира: Mercedes CLE Cabrio заметили на тестах

ПроКроссовер.ру

Mercedes-Benz готовится представить миру свой первый кабриолет CLE-Class. Как показывают эти шпионские снимки, недавно сделанные в Германии, автомобиль еще далек от завершения, но определенно до него доберется.

Mercedes CLE Cabrio заметили на тестах
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com

Тяжелого камуфляжа больше нет, поэтому мы наконец-то можем оценить общий внешний вид и профиль автомобиля. Поскольку мы уже несколько раз видели испытания CLE в форме купе, кабриолет не выглядит слишком новым или неожиданным. Тем не менее, удивительно, насколько автомобиль похож на родстер SL-класса.

Предстоящее семейство CLE задумано как замена четырем автомобилям в одном — купе и кабриолетам E-класса и C-класса. Таким образом, он должен быть где-то между этими автомобилями с точки зрения размеров. Еще одна вещь, которая бросается в глаза, это то, что CLE несколько выше, чем SL, что говорит о том, что он отдает предпочтение комфорту, а не спортивности.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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