Mercedes CLE Cabrio заметили на тестах

Mercedes-Benz готовится представить миру свой первый кабриолет CLE-Class. Как показывают эти шпионские снимки, недавно сделанные в Германии, автомобиль еще далек от завершения, но определенно до него доберется.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Тяжелого камуфляжа больше нет, поэтому мы наконец-то можем оценить общий внешний вид и профиль автомобиля. Поскольку мы уже несколько раз видели испытания CLE в форме купе, кабриолет не выглядит слишком новым или неожиданным. Тем не менее, удивительно, насколько автомобиль похож на родстер SL-класса.