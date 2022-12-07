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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ начнет выпуск новой Lada Vesta с бедных версий

Российская Газета

Как сообщает паблик Avtograd news, тестовые Lada Vesta NG, которые АвтоВАЗ собрал в Тольятти, получили минимум опций. Именно с таких машин компания и планирует возобновить выпуск модели весной 2023 года.

Выпуск новой Lada Vesta начнут с бедных версий
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Уточняется, что новые Vesta сходят с конвейера с кондиционером, черными матовыми некрашеными боковыми зеркалами заднего вида и дверными ручками. В салоне никакого чëрного глянца, все матовое, отсутствует мультимедиасистема, на левой спице рулевого колеса заглушка, на правой - четыре кнопки, два подголовника на спинке заднего дивана, очечник не предусмотрен. Над блоком климат-контроля сплошь заглушки, штампованные колесные диски.

Машины машины оснащены восьмиклапанным мотором "ВАЗ-11182" мощностью 90 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Премьера Lada Vesta NG состоялась в феврале 2022 года, причем презентовали автомобиль в кузове типа универсал в новом эксклюзивном цвете "Гарфилд". Основные изменения в дизайне модели второй генерации коснулись фар, фонарей и, соответственно, пластикового обвеса.

Большие метаморфозы произошли в салоне автомобиля, особенно это касается топовой версии с панелью цифровой комбинации приборов и мультимедиа с вертикально ориентированным тачскрином.

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