Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
57 минут назад

Новости автомира: Дилеры рассказали, какие машины в России скоро нельзя будет купить

Motor.ru

Запасы автомобилей ушедших из России марок, ввезенные до кризиса, подходят к концу. Автодилеры рассказали «Российской газете», что вскоре из автосалонов могут исчезнуть модели Skoda, Renault, Volvo, Volkswagen и Mazda, а также премиальные Audi, Jaguar Land Rover, BMW. Монобрендовые дилеры, торговавшие этими машинами, «терпят больше убытки». При этом постоянно растет количество машин с пробегом, и рынок пополняют новые бренды.

Дилеры рассказали, какие машины в России скоро нельзя будет купить
Фото: Motor.ruMotor.ru

Параллельный импорт пока обеспечивает поштучное поступление автомобилей, отмечают дилеры, и ввозятся таким путем в основном наиболее востребованные модели массового сегмента. Кроме этого, из-за логистики и растаможки конечная цена оказывается завышенной, что бьет по спросу. Сейчас «параллельные» машины поступают из Казахстана, Армении, Белоруссии, Китая, Японии и ОАЭ.

Однако постепенно рынок наполняется моделями новых брендов, которые официально выходят на изменившийся рынок. Наращивают присутствие китайские марки; вскоре в продаже появятся «Москвичи». Также в Россию планируют экспансию производители из Ирана и Индии.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре россияне не купили ни одного автомобиля Nissan, Infiniti, Jaguar и Land Rover. Околонулевые результаты у дилеров Lexus, Honda, Isuzu, Porsche, Volvo, Mitsubishi, Subaru и Jeep.

Всего в ноябре было реализовано 46 403 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 74 563 штуки меньше, чем в том же месяце прошлого года. То есть, сокращение составило почти 62 процента. За 11 месяцев года дилеры продали 598 292 машины.

Автоновости,Isuzu,Rover,Land Rover,Lexus,Jaguar,Mazda,Jeep,Renault,Nissan,Skoda,Subaru,Volvo,BMW,Honda,Audi,Volkswagen,Mitsubishi,Porsche,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители