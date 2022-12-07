Дилеры рассказали, какие машины в России скоро нельзя будет купить

Запасы автомобилей ушедших из России марок, ввезенные до кризиса, подходят к концу. Автодилеры рассказали «Российской газете», что вскоре из автосалонов могут исчезнуть модели Skoda, Renault, Volvo, Volkswagen и Mazda, а также премиальные Audi, Jaguar Land Rover, BMW. Монобрендовые дилеры, торговавшие этими машинами, «терпят больше убытки». При этом постоянно растет количество машин с пробегом, и рынок пополняют новые бренды.

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Параллельный импорт пока обеспечивает поштучное поступление автомобилей, отмечают дилеры, и ввозятся таким путем в основном наиболее востребованные модели массового сегмента. Кроме этого, из-за логистики и растаможки конечная цена оказывается завышенной, что бьет по спросу. Сейчас «параллельные» машины поступают из Казахстана, Армении, Белоруссии, Китая, Японии и ОАЭ.

Однако постепенно рынок наполняется моделями новых брендов, которые официально выходят на изменившийся рынок. Наращивают присутствие китайские марки; вскоре в продаже появятся «Москвичи». Также в Россию планируют экспансию производители из Ирана и Индии.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре россияне не купили ни одного автомобиля Nissan, Infiniti, Jaguar и Land Rover. Околонулевые результаты у дилеров Lexus, Honda, Isuzu, Porsche, Volvo, Mitsubishi, Subaru и Jeep.