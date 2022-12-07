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6 минут назад

Новости автомира: Apple заморозила проект беспилотного автомобиля

Lenta.ru

Компания Apple отказалась от планов выпускать собственный автомобиль в ближайшие годы. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple заморозила проект беспилотного автомобиля
Фото: AppleApple

Как стало известно знакомым с вопросом источникам, в компании заморозили проект по созданию беспилотного автомобиля. Теперь в Apple планируют выпустить свой электромобиль не раньше 2026 года. Причиной переноса сроков оказались проблемы, с которыми столкнулась корпорация на этапе разработки автомобиля.

Также компания Тима Кука изменила позиционирование своего первого продукта на авторынке. По словам инсайдера, теперь компания намерена удержать цену на новый электрокар на уровне 100 тысяч долларов или около 6 миллионов рублей. «Это поставило бы его примерно в тот же ценовой диапазон, что и версия Model S начального уровня от Tesla и EQS от Mercedes-Benz», — подчеркнули авторы. Из-за этого Apple придется ограничить некоторые функции беспилотного вождения.

Кроме того, в компании еще не определились с дизайном автомобиля. Компания намерена разобраться с внешним обликом машины к 2023 году, в 2024 году в Apple собираются уточнить характеристики авто. Испытания первого автомобиля Apple должны начаться в 2025 году.

В начале сентября агентство Strategic Vision проанализировало интерес автолюбителей к будущему электрокару от Apple. Выяснилось, что 26 процентов респондентов рассмотрят возможность покупки автомобиля под маркой Apple.

Автоновости,Tesla,Mercedes-Benz,Тим Кук,Apple,
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