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50 минут назад

Новости автомира: разработчик камер ГИБДД рассказал об их скрытом функционале

Газета.Ru

Современные дорожные камеры, выявляющие нарушения ПДД в автоматическом режиме, имеют скрытый функционал, который пока в России не используется. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин.

Разработчик рассказал о скрытом функционале камер ГИБДД
Фото: РИА Новости / Максим БлиновРИА Новости / Максим Блинов

«Существует опция — опасное вождение. У нас в алгоритмах есть некоторые элементы опасного вождения — допустим, множественные перестроения. Камере непросто их зафиксировать, потому что у нее небольшая зона контроля — 50-100 метров, но если человек будет совершать маневры на участке контроля, то это можно фиксировать», — рассказал Ласкин.

Обычно подобные маневры совершаются на высокой скорости. В этом случае камера «увидит» автомобиль, который двигается лишь по одной полосе, объяснил собеседник.

Другая скрытая опция — выявление несоблюдения водителями дистанции до впередиидущего транспортного средства, поделился Ласкин.

«Понятно, что в пробках все стоят впритык, и это нормально. Но на большой скорости — свыше 60 км/ч — мы можем довольно точно измерить дистанцию и, как уже принято в Европе, выписать штраф за опасное вождение — сближение. В российской правоприменительной практике такого нет, но это остается элементом скрытого функционала», — отметил собеседник.

Также существует функционал, который позволяет нейросетям классифицировать транспорт. Камера способна работать в ситуации, когда на дороге установлен разный скоростной режим для разных категорий автомобилей — к примеру, 80 км/ч для легковых автомобилей и 60 км/ч для грузовых. Опять же этот функционал в России мало где применим, но зарубежные системы используют этот алгоритм, указал он.

«Мы постоянно занимаемся разработкой нового функционала, но всегда загнаны в рамки закона, который определяет, что можно выявлять в режиме автоматической фиксации, а что нет. Теоретически камеру можно научить любому упражнению», — добавил Ласкин.

Автоновости,Сергей Ласкин,ГИБДД,
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