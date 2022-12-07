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40 минут назад

Новости автомира: в России утвердили правила регистрации автомобилей для новых регионов

Елена Прошина

Правительство РФ утвердило особенности регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений для четырех новых российских регионов. Об этом сообщает Autonews.

В России утвердили правила регистрации автомобилей для новых регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, граждане, проживающие на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях, должны заменить документы на автомобили до 1 января 2026 года. При этом права можно заменить без повторного прохождения экзаменов и медосвидетельствования. Также не нужно будет платить госпошлину.

Кроме того, до 1 января 2024 года зарегистрировать транспортное средство в новых регионах можно будет без полиса ОСАГО. За госуслугой можно обратиться как в подразделения ГИБДД в новых регионах, так и в других субъектах РФ.

Напомним, ранее МВД России закрепило за новыми регионами коды на госномерах. ДНР получила код 80, ЛНР — код 81, Херсонская область — код 84, Запорожская область — код 85. Территории, которые находятся за пределами страны, но обслуживаются органами внутренних дел России получили коды 88 и 94.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,Правительство РФ,
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