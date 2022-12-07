В России утвердили правила регистрации автомобилей для новых регионов

Правительство РФ утвердило особенности регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений для четырех новых российских регионов. Об этом сообщает Autonews.

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Согласно документу, граждане, проживающие на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях, должны заменить документы на автомобили до 1 января 2026 года. При этом права можно заменить без повторного прохождения экзаменов и медосвидетельствования. Также не нужно будет платить госпошлину.

Кроме того, до 1 января 2024 года зарегистрировать транспортное средство в новых регионах можно будет без полиса ОСАГО. За госуслугой можно обратиться как в подразделения ГИБДД в новых регионах, так и в других субъектах РФ.