Ford GT первого поколения возродится с двигателем в 1500 л.с.

Компания GT1 из Мичигана построит 30 экстремальных суперкаров на оригинальных шасси Ford GT первого поколения. Машины будут использовать наработки швейцарской Matech Concepts и двигатели Roush Yates, развивающие более 1500 лошадиных сил. Кузова обещают сделать из углеволокна от самолетов Boeing, причем использовать оригинальные пресс-формы от гоночных Ford GT.

Фото: © GT1 © GT1

Мичиганская GT1 решила воскресить Ford GT первого поколения. Суперкар выпускали в 2005—2006 годах, и каким-то чудом на складе Ford Performance сохранились 30 новеньких шасси. Они-то и станут основой будущих автомобилей, которые окажутся самыми экстремальными вариантами двухдверки. Например, в качестве двигателя GT1 выбрала «восьмерку» Roush Yates RY45, основанную на агрегатах для машин NASCAR.

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Семилитровый мотор спроектирован с чистого листа и отсылает к лемановским GT40. Мастерская Roush Yates тщательно подошла к выбору компонентов, поэтому RY45 поучил покрытые нитридом хрома титановые впускные клапаны Del West, вырезанный из высокопрочной стали 4330M распредвал и два турбокомпрессора Garrett G35 с шариковыми подшипниками. На 93-м бензине двигатель выдает 1166 лошадиных сил, но на гоночном топливе и при пиковых значениях наддува получится около 1800 сил.

Геометрия подвесок суперкара основана на схемах гоночного Matech-Ford GT1 чемпионата FIA GT. Стоковые шасси Ford дополнят регулируемыми амортизаторами Multimatic DSSV с золотниковыми клапанами и коваными моноблочными колесами Forgeline. Это та же компания, что поставляет диски для нынешнего Ford GT. Все внешние панели будут сделаны из углеволокна от фюзеляжей самолетов Boeing. Их изготовят на модифицированных пресс-формах Matech, а наиболее чувствительные участки армируют кевларом.