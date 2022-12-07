Great Wall готовит ещё один рамный внедорожник

Предполагается, что крупный вездеход окажется родственником пикапа Great Wall King Kong Poer. Новому SUV прочат бензиновый и дизельный моторы, кроме того, модель может получить гибридную версию.

Фото: chejiahao.autohome.com.cn chejiahao.autohome.com.cn

Снимки очередного замаскированного автомобиля были сделаны в Китае, их растиражировали многие местные сайты: в частности, фото выложили на форуме издания Autohome. Считается, что в объектив попал будущий внедорожник концерна Great Wall, который пока известен под внутренним индексом P04. Эмблем на тестовом образце не видать, тем не менее, китайцы полагают, что новый SUV будут выпускать под брендом Haval.

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«Поднебесные» медиа пишут, что вездеход состоит в тесном родстве с рамным пикапом Great Wall King Kong Poer (разновидность доступного и в России «просто» Poer, но со своим дизайном), который стартовал на родине минувшей весной. К такому выводу они пришли, сравнив внешность машин: например, у пассажирского внедорожника похожая головная оптика и такие же выштамповки на боковинах.

Точных размеров китайцы еще не знают. У пикапа King Kong Poer два варианта длины и колесной базы: показатели короткой версии – 5365 и 3140 мм соответственно, растянутой – 5635 и 3410 мм.

Новому внедорожнику прочат бензиновую «турбочетверку» 2.0 и турбодизель аналогичного объема. На родственном пикапе первый мотор выдает 190 л.с., у дизеля две версии – мощностью 150 или 163 л.с. Грузовик пока предложен только с шестиступенчатой «механикой», но SUV наверняка получит еще и «автомат». Привод – задний или жестко подключаемый полный. Кроме того, у пассажирского вездехода может появиться гибридная версия (у пикапа такой нет).

Полноценную премьеру новинка Great Wall должна справить в следующем году. Если это действительно будет модель Haval, то не исключено, что она придет на смену рамному же Haval H9. Впрочем, некоторые китайские СМИ полагают, что «девятку» в отставку не отправят: мол, новый SUV дополнит гамму марки.