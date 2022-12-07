В России появился полноприводный Exeed LX с турбомотором 1.6

Марка Exeed открыла прием заказов на полноприводный LX с турбомотором 1.6, правда, пока без цен. Двигатель выдает 150 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента, разгоняя кроссовер до «сотни» за 10,2 секунды. Модель получила систему полного привода с электромагнитной многодисковой муфтой в приводе задних колес, шесть ездовых профилей и расширенный перечень стандартного оборудования. До этого была доступна модификация с мотором 1.5.

Фото: motor.ru motor.ru

Российский офис Exeed открыл прием заказов на кроссовер LX с полным приводом и турбомотором 1.6 TGDI от модели TXL. Агрегат развивает 150 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента; пару ему составляет преселективный «робот» 7DCT.

До ста такой LX разгоняется за 10,2 секунды, то есть всего на 0,3 секунды быстрее переднеприводного кроссовера с мотором 1.5 (147 л.с., 210 Нм) и вариатором. Цен пока нет. Их объявят 15 декабря.

Полный привод в LX реализован по схеме Torque on Demand: задние колеса подключаются с помощью электромагнитной многодисковой муфты при трогании с места, разгоне, пробуксовке передней оси, а также заносе. Время срабатывания — всего 0,07 секунды. Для России скорректированы и настройки ездовых профилей. Всего их шесть: «Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег», «Грунт» и 4х4.

Полноприводному LX достанутся 19-дюймовые колеса, тормозные суппорты красного цвета, панорамная крыша, а также передние сиденья с подогревом и вентиляцией. Кроме того, для кроссовера заявлены обогрев лобового стекла, руля, форсунок омывателя и дистанционный запуск двигателя. Круиз-контроль отныне умеет держать дистанцию до впереди идущего автомобиля, а система предотвращения столкновений распознает не только другие машины, но ещё пешеходов и велосипедистов.