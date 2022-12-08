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27 минут назад

Новости автомира: кей-кар Nissan Sakura стал «Автомобилем 2022-2023 года» в Японии

Max-cars.ruиещё 1

Решение выносила специальная комиссия, выбиравшая машину из 48 претендентов.

В Японии выбрали «Автомобиль года»
Фото: NissanNissan

«Благодаря этой модели с собственными стандартами для мини-автомобилей препятствий для покупки аккумуляторной машины по доступной цене в Японии стало меньше. Это способствует распространению электромобилей в стране», — комиссия премии «Автомобиль года» в Японии.

В Японии 8 декабря вручили награду «Автомобиль года». Победителем премии из 48 претендентов стал кей-кар Nissan Sakura. Он же Mitsubishi eK Cross EV. Причиной вручения награды жюри, состоящее из автомобильных журналистов и экспертов, стал собственный подход к созданию электромобиля. Компактная модель позволила большему числу людей позволить себе электрокар. А это в целом способствует распространению моделей на электротяге.

Ранее мы публиковали список из 11 финалистов, его можно изучить в этом материале. Но тогда список был составлен просто по номинации, без сортировки по количеству баллов. Теперь же комиссия вынесла решение. По нему рейтинг следующий:

Если первый автомобиль получил больше всего баллов за инновационные решения в области электромобилей, то многие остальные модели либо дают эмоции во время движения, либо показывают, что философия бренда иногда может отступать перед глобальными изменениями. В любом случае, перечисленные машины в 2022 году не прошли бесследно для автомобильной отрасли, переживающей масштабные изменения.

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