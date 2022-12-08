Автопроизводители Китая намерены заменить корейские бренды в России

Эксперты в Китае при публикации рейтинга продаж в РФ указали на то, какими могут быть следующие шаги компаний из КНР.

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«Несколько китайских брендов попали в десятку самых продаваемых в РФ», — аналитики китайского издания со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

Аналитики китайских изданий описали собственное видение стратегии действий китайских компаний на российском рынке. Выводы были сделаны после публикации статистики продаж автомобилей на рынке РФ. Дело в том, что в лидерах все больше китайских моделей, которые поставляются на рынок с дефицитом машин.

Эксперты указывают на тенденцию по снижению объемов рынка РФ, но уверены, что спрос будет оставаться. А значит, китайские производители имеют все шансы закрепиться среди лидеров. Как считают аналитики из Китая, местным производителям нужно ориентироваться на долю корейских марок, приостановивших работу на российском рынке.

Как отмечают китайские специалисты, маркам надо улучшить качество обслуживания и расширить сеть, позволяющую обслуживать проданные автомобили с соблюдением корпоративных норм. Все это возможно после консолидации рынка. В итоге корейские бренды могут быть полностью вытеснены с рынка, если китайские марки смогут обеспечить их уровень качества и обслуживания.