В российских дорожных камерах нашли скрытый функционал

Генеральный директор компании «Астралаб» Сергей Ласкин рассказал о неиспользуемом функционале, которым обладают автоматические дорожные камеры, выявляющие нарушение правил дорожного движения в автоматическом режиме. По словам главы компании, которая разрабатывает программное обеспечение для подобных комплексов, благодаря нейронным сетям современные системы можно обучить практически любым видам детекции.
Дорожные камеры способны фиксировать опасное вождение. Алгоритмы, заложенные в систему, позволяют зафиксировать резкие перестроения, если они происходят в зоне контроля комплекса, которая составляет от 50 до 100 метров. Другой скрытой опцией является детектирование несоблюдения водителями дистанции до впереди идущих автомобилей. Если в пробке такое движение закономерно, то на скорости выше 60 километров в час камеры способны распознать нарушение и в автоматическом режиме выписать штраф за опасное сближение.
Кроме того, современные комплексы способны классифицировать транспорт в потоке с помощью нейросетей. Подобная функция может быть полезна, когда на дороге действует разный скоростной режим для различных категорий автомобилей. Такой способ детекции используется за рубежом, однако в России пока что не применяется. Специалисты постоянно совершенствуют функционал дорожных камер. При желании возможности современных систем могут быть гораздо шире.
В конце сентября дорожные камеры в России начали распознавать поддельные диагностические карты. По словам сотрудников ГИБДД, водители нередко прибегают к монтажу при получении электронного документа.