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34 минуты назад

Новости автомира: В российских дорожных камерах нашли скрытый функционал

Motor.ru

Генеральный директор компании «Астралаб» Сергей Ласкин рассказал о неиспользуемом функционале, которым обладают автоматические дорожные камеры, выявляющие нарушение правил дорожного движения в автоматическом режиме. По словам главы компании, которая разрабатывает программное обеспечение для подобных комплексов, благодаря нейронным сетям современные системы можно обучить практически любым видам детекции.

В российских дорожных камерах нашли скрытый функционал
Фото: ТАССТАСС

Дорожные камеры способны фиксировать опасное вождение. Алгоритмы, заложенные в систему, позволяют зафиксировать резкие перестроения, если они происходят в зоне контроля комплекса, которая составляет от 50 до 100 метров. Другой скрытой опцией является детектирование несоблюдения водителями дистанции до впереди идущих автомобилей. Если в пробке такое движение закономерно, то на скорости выше 60 километров в час камеры способны распознать нарушение и в автоматическом режиме выписать штраф за опасное сближение.

Кроме того, современные комплексы способны классифицировать транспорт в потоке с помощью нейросетей. Подобная функция может быть полезна, когда на дороге действует разный скоростной режим для различных категорий автомобилей. Такой способ детекции используется за рубежом, однако в России пока что не применяется. Специалисты постоянно совершенствуют функционал дорожных камер. При желании возможности современных систем могут быть гораздо шире.

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В конце сентября дорожные камеры в России начали распознавать поддельные диагностические карты. По словам сотрудников ГИБДД, водители нередко прибегают к монтажу при получении электронного документа.

Автоновости,Сергей Ласкин,ГИБДД,
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