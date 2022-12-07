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56 минут назад

Toyota уволит всех сотрудников российского завода до конца года

Lenta.ru

Японский автопроизводитель Toyota уволит всех сотрудников российского предприятия в Санкт-Петербурге до конца 2022 года. Об этом пресс-служба компании рассказала «Интерфаксу».

Toyota уволит всех сотрудников российского завода
Фото: ТАССТАСС

Процесс увольнения работников компания начала 14 ноября. «Организационно-штатные мероприятия продлятся до конца 2022 года. За период с 14 ноября по 2 декабря большая часть сотрудников завода уволена по соглашению сторон», — указано в сообщении.

В сентябре количество персонала составляло 2,35 тысячи человек, на данный момент в штате филиала числится 137 сотрудников. После приостановки работы местное предприятие Toyota проходит процедуру консервации, заявляли ранее представители Минпромторга России. Ведомство и власти города в настоящее время вместе прорабатывают различные варианты развития производства на заводе. В Минпромторге подчеркнули, что ФГУП «НАМИ» в настоящий момент не планирует покупку предприятия.

Силовики пришли на завод Toyota в Петербурге

Toyota заявила о решении закрыть завод в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, который работал в стране 15 лет, в конце сентября. Представительство в Москве автопроизводитель запланировал реструктуризировать для поддержки розничных сетей и обеспечения обслуживания клиентов в стране. Потери компании от прекращения производства в России составили 96,9 миллиарда иен (более 650 миллионов долларов).

Автоновости,Toyota,Минпромторг,
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