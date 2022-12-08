Эксперты назвали пять доступных иномарок по цене LADA Granta

Автоэксперты РФ оценили пять иномарок в ценовом диапазоне до 1 млн рублей, которые еще доступны россиянам в рамках параллельного импорта.

Фото: Suzuki Suzuki

По мнению специалистов издания «74», покупка микроавтобуса Chevrolet Damas 2022 года выпуска, который можно приобрести за 700-800 тыс. рублей, станет отличным вложением капитала. А с учетом сборки данной машины в Казахстане и беспошлинного режима ввоза в Россию цена еще долгое время будет оставаться приемлемой.

Вторую строчку рейтинга доступности занял компактный хэтчбек Chevrolet Spark по цене от 900 тыс. до 1 млн 200 тыс. рублей. Пятидверный автомобиль поступает в Россию через территорию Казахстана.

На третьем месте полноприводный компакт-кроссовер Suzuki Ignis. Под заказ его смогут доставить в РФ за 800 тыс. рублей.

Четвертую позицию заслуженно занял «паркетник» Hyundai Casper, который стал типичным примером машины класса SUV. Приобрести его в России можно за 1 млн 100 тыс. рублей, но лишь в переднеприводном исполнении.