Новый кроссовер Changan поступил в продажу в России

Китайский автопроизводитель Changan объявил о продажах кроссовера CS55 Plus в России. Автомобиль будет доступен в трех версиях по цене от 2,669 млн руб. Габариты новинки составляют 4515×1895×1680 мм, размер колесной базы — 2652 мм.

С точки зрения стиля 4,5-метровый внедорожник, вероятно, является лучшим достижением бренда. Увеличенная решетка радиатора, окруженная тонкими светодиодными фарами, выглядит круто, а красные акценты в последнее время стали визитной карточкой многих кроссоверов Changan. Интегрированный адаптивный круиз-контроль (IACC) позволял автомобилю поддерживать заданную скорость на шоссе и дистанцию до впереди идущего автомобиля. Другие функции, которые получает Changan CS55 Plus, включают люк на крыше (панорамный люк для вариантов Hype и выше), заднюю дверь с электроприводом (Luxe) и задние противотуманные фары, и это лишь некоторые из них.