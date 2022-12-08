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50 минут назад

Новости автомира: новый кроссовер Changan CS55 PLUS поступил в продажу в России

ПроКроссовер.ру

Китайский автопроизводитель Changan объявил о продажах кроссовера CS55 Plus в России. Автомобиль будет доступен в трех версиях по цене от 2,669 млн руб. Габариты новинки составляют 4515×1895×1680 мм, размер колесной базы — 2652 мм.

Новый кроссовер Changan поступил в продажу в России
Фото: ChanganChangan
Changan

С точки зрения стиля 4,5-метровый внедорожник, вероятно, является лучшим достижением бренда. Увеличенная решетка радиатора, окруженная тонкими светодиодными фарами, выглядит круто, а красные акценты в последнее время стали визитной карточкой многих кроссоверов Changan. Интегрированный адаптивный круиз-контроль (IACC) позволял автомобилю поддерживать заданную скорость на шоссе и дистанцию до впереди идущего автомобиля. Другие функции, которые получает Changan CS55 Plus, включают люк на крыше (панорамный люк для вариантов Hype и выше), заднюю дверь с электроприводом (Luxe) и задние противотуманные фары, и это лишь некоторые из них.

Changan

Changan CS55 Plus оснащен 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом небольшого объема. При этом он выдает 185 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Вся эта мощность передается на передние колеса через 7-ступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением.

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