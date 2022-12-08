В Крыму готовятся выпускать креативные автомобили

К концу года в Крыму планируют провести ходовые испытания первой электрической "буханки" - УАЗ СГР, а через год представить общественности легковой шоссейный электромобиль крымского производства.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Производитель легкого коммерческого транспорта научно-производственное предприятие "Эльтавр" из Крыма уже известно своими гольфкарами и прогулочными микроавтобусами на электротяге. Модельный ряд предприятия включает восемь модификаций автотранспорта. Теперь крымские производители решили выйти на качественно новый уровень.

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Объединившись в ассоциацию, "Эльтавр" и молодые предприятия "Элькафа" и Svyateco занялись адаптацией типового серийного электродвигателя конвейерной сборки для потребностей электромобиля, передвигающегося по дорогам общего пользования. В качестве базовой модели здесь выбрали предназначенный для станков и насосного оборудования двигатель воронежского завода "Элмаш", работающий от 380 вольт и выдающий 7,5 кВт мощности при 750 оборотах в минуту.

"После нашей переделки мощность двигателя увеличивается до 71 киловатта при 6000 оборотов в минуту, - рассказал председатель Ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро" Михаил Демурия. - Важно, что двигатель при этом дорабатывается по всем технологиям автомобилестроения, это касается вибрации, нагрева, условий эксплуатации, температурных диапазонов и так далее".

К концу года разработчики планируют закончить опытно-конструкторские работы и в декабре представить первую электрическую "буханку" на ходу.

Разработчики уверены, что УАЗ СГР повышенной проходимости не только не проиграет в своих ходовых качествах с электродвигателем, но и, напротив, станет еще более проходимой машиной для бездорожья.

"Преимущество электродвигателя перед двигателем внутреннего сгорания в гораздо меньших габаритах, при этом на килограмм массы у него гораздо выше крутящий момент", - поясняет Михаил Демурия.

После сертификации в Крыму намерены в будущем году произвести около 100 KIT-комплектов для УАЗ СГР, постепенно доведя производство до 5000 комплектов в год. Параллельно крымчане работают над созданием электрокара для дорог общего пользования.

"Сейчас мы ведем конструкторские работы и одновременно запускаем технологические работы. Планируем, что через год у нас уже будет опытный образец электромобиля "Скиф", - поделился планами руководитель компании "Элькафа" Сергей Шашков. - Дизайн уже разработан, двигатель для опытного образца мы планируем такой же, как у "буханки". Разрабатываем батарею".

Сегодня предприятие выпускает четыре вида литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей для гольфкаров и прогулочных электромобилей. Но для шоссейного электромобиля потребуется более емкий аккумулятор напряжением 360 вольт. Еще одна задача, которую поставили себе разработчики, - максимальная локализация. Это означает, что большинство компонентов будущего электрокара должны быть либо российского производства, либо стран Таможенного союза.