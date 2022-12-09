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1 час назад

Новости автомира: дилер раскрыл цену кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max в России

Газета.Ruиещё 2

Новый китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max в максимальной комплектации Prestige обойдется в 2,83 млн рублей. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на одного из московских дилеров.

Дилер раскрыл цену кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max в России
Фото: chery.ruchery.ru

По информации издания, официальные продажи Chery Tiggo 7 Pro Max в РФ стартуют в декабре. При этом автопроизводитель еще не проводил презентацию новинки в стране. Автомобили за 2,83 млн рублей доступны с турбомотором объемом 1,5 литра (158 л.с. и 230 Нм), вариатором и передним приводом.

Отмечается, что, согласно сертификату Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), вся техническая часть кроссовера будет полностью соответствовать уже представленному в РФ Tiggo 7 Pro, а основные отличия придутся на дизайн и оснащение.

Сейчас кроссоверы Tiggo 7 Pro предлагают в России в комплектациях Elite (2,65 млн рублей) и Prestige (2,78 млн рублей).

Ранее сообщалось, что по итогам третьей недели ноября доля китайских автомобилей на российском рынке установила новый рекорд. Также стало известно, что Chery привезет в Россию новую модель Arrizo 6 Pro.

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