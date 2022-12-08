Назван срок старта производства первого российского электрогрузовика

Грузовой электрокар EVM Pro на базе УАЗ «Профи» начнут собирать серийно в первом квартале 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» Илью Рашкина. Он отметил, что срок старта производства пришлось сдвинуть из-за совокупности факторов и заверил, что это самое большое изменение, произошедшее в проекте. Ранее планировалось наладить выпуск до конца 2022 года, собрав партию из 50 автомобилей.

Фото: EVM Pro EVM Pro

Причиной корректировки срока послужили несколько факторов. Основной проблемой стала потеря соглашения с венчурным фондом VEB Ventures, который приостановил работу в стране после 24 февраля. Лишившейся инвестиций команде пришлось вкладывать собственные средства, пока не нашелся новый партнер — уже в третьем квартале 2022 года, пояснил Рашкин. Кто стал инвестором проекта, неизвестно, но «сделка находится в финальной стадии подписания».

Кроме этого, у «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» возникли проблемы с оборудованием. Так, часть станков собирались приобрести в Европе, но из-за санкций этот вариант отпал. Аналоги нашлись в Китае, но тут помешали локдауны: КНР по-прежнему придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу. В итоге часть станков пришлось разрабатывать своими силами, пока закупленное оборудование постепенно прибывало из Китая.

В 2023 году, как и в последующие годы, компания хочет собрать тысячу EVM PRO.