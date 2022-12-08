Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
27 минут назад

Новости автомира: раскрыт срок старта производства первого российского электрогрузовика

Motor.ru

Грузовой электрокар EVM Pro на базе УАЗ «Профи» начнут собирать серийно в первом квартале 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» Илью Рашкина. Он отметил, что срок старта производства пришлось сдвинуть из-за совокупности факторов и заверил, что это самое большое изменение, произошедшее в проекте. Ранее планировалось наладить выпуск до конца 2022 года, собрав партию из 50 автомобилей.

Назван срок старта производства первого российского электрогрузовика
Фото: EVM ProEVM Pro

Причиной корректировки срока послужили несколько факторов. Основной проблемой стала потеря соглашения с венчурным фондом VEB Ventures, который приостановил работу в стране после 24 февраля. Лишившейся инвестиций команде пришлось вкладывать собственные средства, пока не нашелся новый партнер — уже в третьем квартале 2022 года, пояснил Рашкин. Кто стал инвестором проекта, неизвестно, но «сделка находится в финальной стадии подписания».

Кроме этого, у «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» возникли проблемы с оборудованием. Так, часть станков собирались приобрести в Европе, но из-за санкций этот вариант отпал. Аналоги нашлись в Китае, но тут помешали локдауны: КНР по-прежнему придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу. В итоге часть станков пришлось разрабатывать своими силами, пока закупленное оборудование постепенно прибывало из Китая.

В 2023 году, как и в последующие годы, компания хочет собрать тысячу EVM PRO.

EVM Pro на базе УАЗ «Профи» планируют выпускать в разных модификациях — промтоварной, с кузовом рефрижератор и других под заказ. Его снаряженная масса — 3,5 тонны, что позволит использовать электрокар в черте МКАД. Допустимая полезная нагрузка составляет одну тонну. На одной зарядке грузовичок сможет проезжать до 300 километров, а для минусовых температур предусмотрен обогрев тяговой батареи.

Автоновости,УАЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители