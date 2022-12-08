Москва вложит 36 млн рублей в систему контроля трафика на первой платной дороге

Власти Москвы объявили тендер на разработку системы контроля трафика на первой платной дороге в столице. На него выделено 35,8 миллионов рублей, следует из сайта госзакупок zakupki.gov.ru, а победитель будет выбран 16 декабря. Система будет отслеживать «зайцев» на Московском скоростном диаметре (МСД) — внутригородской трассе, соединяющей Северо-Восточную и строящуюся Юго-Восточную хорду.

Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва» Мобильный репортер / Агентство «Москва»

Плату за проезд по МСД начнут взимать со 2 января 2023 года. Она составит 950 рублей, но только для автомобилей, зарегистрированных за пределами Москвы и Подмосковья. Оплата будет проводиться бесконтактно — при помощи транспондеров.

Механизм построят на принципе интероперабельности: то есть для оплаты можно будет использовать транспондеры различных операторов. Пока в курируемой госкомпанией «Автодор» системе числятся восемь владельцев и операторов платных дорог, а в ближайшее время в их число может войти мэрия Москвы с МСД.

Информацию о неплательщиках информационная система «Московский скоростной диаметр» будет передавать в Ространснадзор для вынесения штрафов. На добровольную оплату проезда «зайцам» дадут пять дней, а затем выставят штраф на сумму 1,5-5 тысяч рублей в зависимости от типа транспорта. Однако штраф отменят, если владелец все же оплатит поездку в последующие 20 дней.