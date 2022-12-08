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1 час назад

Новости автомира: Chery показала новый Tiggo 9 на официальных фото

Российская Газета

Ожидается, что новый флагман линейки Chery выйдет на рынок в первой половине 2023 года по цене около 200 тысяч юаней (1,8 млн рублей).

Chery показала новый Tiggo 9 на официальных фото
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

Дизайн передней части и то, как выглядит новинка в профиль, перестало быть секретом в конце ноября. Однако на новых фото можно заметить одну особенность - логотип Chery на решётке радиатора подсвечивается. Что оставалось за завесой тайны, так это задняя часть кроссовера: она получилась скромной, с узкими фонарями с тончайшей светящейся полоской между ними и фальшвыхлопом по сторонам бампера.

Салон пока не показывают, но он уже был рассекречен на "шпионских" фото во всей красе и подробностях. Известно, что Chery Tiggo 9 получит 5- и 7-местные версии.

www.autohome.com.cn

Ожидается, что Tiggo 9 оснастят двигателем от "восьмёрки" - 2.0 TGDI мощностью 254 л.с. Пятиместная версия будет иметь передний привод и 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Трёхрядная конфигурация модели получит систему полного привода и тоже роботизированную коробку, но с большим запасом по крутящему моменту. Не исключено, что в будущем флагман линейки получит 8-ступенчатую АКПП собственной разработки Chery.

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