Редкий BMW 2002 года выставили на аукцион

50-летний BMW 2002 скоро будет продан на аукционе в Мюнхене, Германия. Всего компания выпустила более 420 000 таких автомобилей, но только 200 из них были кабриолетами. Несмотря на редкость, стоимость автомобиля оценивается в €70 000 или меньше. Штутгартский производитель кузовов Karosserie Baur отвечал за создание кабриолетов. Компания начала с предшественницы модели 2002 года — 1600, предложив ее со складным мягким верхом. Когда наступил 2002 год, он также начал выпускать варианты с мягким верхом.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

ПроКроссовер.ру

Производство началось в 1971 году и длилось восемь месяцев. Позже Baur пересмотрел формулу и решил выпускать модель 2002 года со съемной жесткой крышей, а также с фиксированными стойками. Эта более новая версия стала известна как Baur Top Cabriolet и произвела более 2300 экземпляров.

ПроКроссовер.ру