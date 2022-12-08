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1 час назад

Новости автомира: редкий BMW 2002 года выставили на аукцион

ПроКроссовер.ру

50-летний BMW 2002 скоро будет продан на аукционе в Мюнхене, Германия. Всего компания выпустила более 420 000 таких автомобилей, но только 200 из них были кабриолетами. Несмотря на редкость, стоимость автомобиля оценивается в €70 000 или меньше. Штутгартский производитель кузовов Karosserie Baur отвечал за создание кабриолетов. Компания начала с предшественницы модели 2002 года — 1600, предложив ее со складным мягким верхом. Когда наступил 2002 год, он также начал выпускать варианты с мягким верхом.

Редкий BMW 2002 года выставили на аукцион
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Производство началось в 1971 году и длилось восемь месяцев. Позже Baur пересмотрел формулу и решил выпускать модель 2002 года со съемной жесткой крышей, а также с фиксированными стойками. Эта более новая версия стала известна как Baur Top Cabriolet и произвела более 2300 экземпляров.

ПроКроссовер.ру

Продаваемый тканевый автомобиль оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Продавец утверждает, что последние семь лет он простоял в частной коллекции, фактически являясь музейным экспонатом. Однако за этот период он не проходил никакого технического обслуживания, а это означает, что тот, кто купит его и решит сесть за руль, сначала должен будет выполнить любое техническое обслуживание, которое может потребоваться. Возможно, поэтому ожидаемая цена продажи такая низкая.

Автоновости,BMW,
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