China Heart назвала топ-10 лучших моторов 2022 года

Представители престижной премии China Heart назвали топ-10 самых лучших автомобильных моторов 2022 года. Многие из силовых агрегатов гибридные, в перечень вошли ДВС из Китая и других стран.

Фото: Китайские автомобили.рф Китайские автомобили.рф

Названная премия существует с 2015 года, её основателем является декан инженерного факультета Шанхайского транспортного университета.

Лидером признали китайский двигатель Geely BHE15-EFZ. За ним следуют гибридные системы Qin Plus DM-i от BYD, Changan Uni-V, GAC Emkoo, а также мотор, который устанавливают на седан MG7.

Далее в списке названы силовые агрегаты B40T2 шведской компании Volvo. Им уступают двигатели M254, созданные специалистами из Mercedes-Benz. Следующую позицию отвели силовым агрегатам EA211 концерна Volkswagen и моторам Ecotec LP5, производимых американской автомобилестроительной корпорацией General Motors.

Ранее некоторые медиаиздания рассказали, каким образом известные китайские бренды успешно покоряют российский авторынок в нынешнем году. Наряду с этим в холдинге «Аларм-Моторс» охарактеризовали ситуацию, сложившуюся на первичном рынке страны. Следует принять во внимание, что товарные запасы автомобилей различных зарубежных брендов фактически исчерпаны. Китайские компании в настоящее время предпринимают усилия, чтобы занять их место на рынке РФ.

Потенциальным покупателям предлагается широкий ассортимент современных моделей, причём, на крайне выгодных условиях. Производители из Китая – Haval, Geely и Chery на сегодня практически остались без конкурентов.

Данные компании обеспечивают значительный объём импорта легковых автомобилей в РФ. Их дилеры в настоящее время располагают существенными товарными запасами автомобилей в сравнении с их коллегами.