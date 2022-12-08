Китайская Omoda C5 получила пять звезд за безопасность от EuroNCAP

Независимая европейская организация EuroNCAP провела краш-тест китайской новинки, Omoda C5, которая в конце осени появилась в России. Несмотря на то, что методика EuroNCAP считается одной из самых строгих, кроссовер C5 выступил достойно: его безопасность оценили на пять звезд из пяти возможных – этот результат лучше, чем, например, у европейских Peugeot 408 и DS 9. Однако без недочетов все же не обошлось.

Фото: EuroNCAP EuroNCAP

В испытаниях принял участие кроссовер Omoda C5 (в Европе – просто Omoda 5) с 1,6-литровым двигателем, тогда как в России модель представлена с безальтернативным турбомотором 1.5. По итогам серии краш-тестов защиту водителя и взрослых пассажиров «китайца» оценили в 87 процентов, – для сравнения, в недавних тестах Land Rover Discovery Sport заработал всего 84 процента.

EuroNCAP

EuroNCAP

Omoda C5 могла бы набрать еще больше баллов, если бы не отсутствие коленной подушки безопасности водителя и переднего пассажира. За защиту пассажиров-детей китайский кроссовер набрал те же 87 процентов – баллы «скосили» за малое количество креплений Isofix. Оценка за безопасность пешеходов составила 68 процентов – эксперты особенно отметили хорошую работу системы автоматического торможения.

Работу других электронных систем оценили в 88 процентов. Отдельного упоминания удостоились системы удержания в полосе, напоминания об ограничении скорости и о непристегнутом ремне.