Китайские грузовики захватили наши дороги

По итогам ноября рейтинг наиболее популярных грозовых автомобилей возглавили китайские машины. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».
Они и ранее занимали первые места по итогам недельных продаж, но по итогам месяца такая динамика наблюдается впервые.
В ноябре в России купили 3646 новых грузовиков китайских марок – это 45,6% от суммарного объема. На второй строчке оказались отечественные бренды – их было продано 3496 штук (доля составила 43,7%). Так, около 90% рынка поделили между собой производители грузовых машин Китая и РФ.
Третью строчку заняли белорусские грузовики (437 единиц, доля составила 5,5%).
В общей сложности в ноябре 2022 в России продали 7 996 новых грузовых автомобилей, что на 0,5% больше, чем год назад.
Ранее сообщалось, что Tesla приступила к поставкам заказчикам первых электрогрузовиков Semi. Сделано это было по поручению главы компании Илона Маска. Грузовик получил четыре независимых электромотора. Производитель заявляет, что автомобиль способен развить скорость от нуля до 60 миль/ч (примерно 100 км/ч) за 20 с.