Китайские грузовики захватили наши дороги

По итогам ноября рейтинг наиболее популярных грозовых автомобилей возглавили китайские машины. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Фото: правительство Амурской области правительство Амурской области

Они и ранее занимали первые места по итогам недельных продаж, но по итогам месяца такая динамика наблюдается впервые.

В ноябре в России купили 3646 новых грузовиков китайских марок – это 45,6% от суммарного объема. На второй строчке оказались отечественные бренды – их было продано 3496 штук (доля составила 43,7%). Так, около 90% рынка поделили между собой производители грузовых машин Китая и РФ.

Третью строчку заняли белорусские грузовики (437 единиц, доля составила 5,5%).

В общей сложности в ноябре 2022 в России продали 7 996 новых грузовых автомобилей, что на 0,5% больше, чем год назад.