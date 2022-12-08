Раскрыта реальная цена «Буханки»

В настоящее время УАЗ выпускает «упрощенные» версии СГР, он же УАЗ-452, а в народе – «Буханка». Согласно прайс-листу на сайте Ульяновского автозавода, рекомендованные розничные цены на модель с двигателем экологического класса Евро-2 начинаются от 1 280 000 и достигают 1 355 000 рублей. Как выяснил портал Quto.ru, дилеры оценивают «Буханку» значительно дороже – реальная стоимость в автосалонах достигает 1,5 миллиона рублей за версию с Евро-5 и 1,45 миллиона рублей – за Евро-2.

Фото: УАЗ УАЗ

Иными словами, цены в салонах отличаются от рекомендованных заводом на 150-200 тысяч рублей. Но покупателей переплата не пугает: согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, спрос на «Буханку» стабильный – в ноябре было продано 1576 таких машин, что на 607 штук больше, чем в том же месяце 2021-го.

При этом продажи другой модели, внедорожника Патриот, напротив, снизились на 50 процентов, если сравнивать результаты последнего месяца осени 2022 и 2021 годов. Активнее всего клиенты интересуются наличием внедорожников в комплектациях Base и «Классик». РРЦ на них составляют 1 520 000 и 1 545 000 рублей, но дилеры продают их на 200-300 тысяч дороже за счет дополнительного оборудования.