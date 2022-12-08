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57 минут назад

Новости автомира: в Кузбассе гаишники отчитались о проведении "шокирующего рейда"

Газета.Ru

В Новокузнецке Кемеровской области сотрудники ГИБДД и представительница общественного совета при городском УМВД провели «шокирующий» рейд, в ходе которого показывали водителям видео со смертельными ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

В Кузбассе гаишники провели "шокирующий рейд"
Фото: Телеграм-канал Полиция «Кузбасса»Телеграм-канал Полиция «Кузбасса»

«На оживленных участках дорог они останавливали автомобилистов и пешеходов и предлагали посмотреть специальный видеоролик, созданный на основе фото- и видеоматериалов с реальных мест дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли люди», — подчеркивается в сообщении полиции.

Во время просмотра роликов с «шоковым» контентом с водителями проводили профилактические беседы. Главной задачей рейда в полиции называют демонстрацию участникам движения последствий пренебрежительного отношения к ПДД.

Летом об аналогичном рейде, в ходе которого водителей старались намеренно ввести в стрессовую ситуацию, отчиталась ГИБДД Красноярского края. О том, насколько законны такие акции, и к каким последствиям для психики водителей могут привести, подробно писала «Газета.Ru».

Автоновости,ГИБДД,
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