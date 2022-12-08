В Кузбассе гаишники провели "шокирующий рейд"

В Новокузнецке Кемеровской области сотрудники ГИБДД и представительница общественного совета при городском УМВД провели «шокирующий» рейд, в ходе которого показывали водителям видео со смертельными ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Фото: Телеграм-канал Полиция «Кузбасса» Телеграм-канал Полиция «Кузбасса»

«На оживленных участках дорог они останавливали автомобилистов и пешеходов и предлагали посмотреть специальный видеоролик, созданный на основе фото- и видеоматериалов с реальных мест дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли люди», — подчеркивается в сообщении полиции.

Во время просмотра роликов с «шоковым» контентом с водителями проводили профилактические беседы. Главной задачей рейда в полиции называют демонстрацию участникам движения последствий пренебрежительного отношения к ПДД.