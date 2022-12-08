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1 час назад

Новости автомира: полная мощность Mercedes-Benz EQE и EQS не может быть разблокирована с помощью программного обеспечения в Европе

ПроКроссовер.ру

Европейским владельцам Mercedes-Benz EQE и EQS по закону будет запрещено разблокировать полную выходную мощность своих автомобилей. Несколько дней назад автопроизводитель ввел для него платную опцию в США.Если вы пропустили новость, компания предложила всем своим клиентам в Штатах обновить программное обеспечение для значительного повышения производительности. Таким образом, мощность EQE может увеличиться с 288 до 349 л.с., а EQS — с 355 до 443 л.с. Опция предлагается только по подписке, устанавливается по беспроводной сети и стоит 1200 долларов в год.На момент написания статьи нам так и не удалось выяснить, какие конкретно правовые ограничения в Европе препятствуют установке такого обновления. Например, Polestar 2 в прошлом году получил обновление, которое увеличило его мощность на 68 лошадиных сил и было разрешено для загрузки и использования в большом количестве европейских стран. Похоже, нам придется дождаться официального объяснения.

Подписка на полную мощность Mercedes-Benz EQE и EQS будет доступна только в США
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
Автоновости,Mercedes-Benz,
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