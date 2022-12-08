Москвичам пообещали девятибалльные пробки

В четверг, 8 декабря, ЦОДД пообещали пробки вечером до 9 баллов. Движение будет затруднено в центре, на ТТК, на вылетных магистралях в сторону области и вблизи ремонтных работ. Об этом сообщают в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.