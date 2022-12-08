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56 минут назад

Новости автомира: москвичам пообещали девятибалльные пробки

Газета.Ruиещё 1

В четверг, 8 декабря, ЦОДД пообещали пробки вечером до 9 баллов. Движение будет затруднено в центре, на ТТК, на вылетных магистралях в сторону области и вблизи ремонтных работ. Об этом сообщают в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

Москвичам пообещали девятибалльные пробки
Фото: Павел Бедняков/РИА «Новости»Павел Бедняков/РИА «Новости»

«В городе местами идет снег. Плохая видимость, низкие скорости, мелкие ДТП, проведение строительных работ на дорогах осложняют движение. Вечером ожидаем до 8 баллов, при ухудшении погоды до 9», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас затруднено движение на ТТК в районе Северянинского путепровода, на шоссе Энтузиастов по направлению в центр, а также на МКАД в районе улицы Верхние поля.

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