Доходы страховщиков от ОСАГО выросли на 11 млрд рублей

Объем взносов в системе ОСАГО в III квартале 2022 года составил 73,3 млрд рублей, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 62,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на обзоры ключевых показателей деятельности страховщиков, публикуемые Центробанком.

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«В третьем квартале 2022 года продолжился рост рынка автострахования. Его основным драйвером стало ОСАГО. Объем взносов в сегменте составил 73,3 млрд рублей», — цитирует агентство отчет регулятора.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 10,8 млрд рублей. Росту сборов в системе ОСАГО способствовало, в частности, расширение тарифного коридора на 26%, которое произошло 13 сентября, уточняется в документе ЦБ РФ.