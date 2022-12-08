Доходы страховщиков от ОСАГО выросли на 11 млрд рублей

Объем взносов в системе ОСАГО в III квартале 2022 года составил 73,3 млрд рублей, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 62,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на обзоры ключевых показателей деятельности страховщиков, публикуемые Центробанком.
«В третьем квартале 2022 года продолжился рост рынка автострахования. Его основным драйвером стало ОСАГО. Объем взносов в сегменте составил 73,3 млрд рублей», — цитирует агентство отчет регулятора.
Таким образом, по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 10,8 млрд рублей. Росту сборов в системе ОСАГО способствовало, в частности, расширение тарифного коридора на 26%, которое произошло 13 сентября, уточняется в документе ЦБ РФ.
Ранее стало известно, что Российский союз автостраховщиков составил новый справочник расчета возмещения по ОСАГО, в котором стали учитывать стоимость аналогов оригинальных запчастей.