В России появился самый маленький кроссовер Hyundai

Российские дилеры опубликовали в Сети объявления о продаже кроссовера Hyundai Venue, сообщает «Российская газета». Модель представляет собой самый компактный и доступный вседорожник в глобальной линейке южнокорейской марки. На нашем рынке такие автомобили доступны покупателям исключительно под заказ. Ориентировочная стоимость машины составляет от 1,7 до 2,1 миллиона рублей. Однако точная цена в зависимости от курса валют будет известна в день заключения договора.

Фото: Hyundai Venue Hyundai Venue

Hyundai Venue представили в 2019 году. Кроссовер стал самым компактным глобальным автомобилем бренда. Причем для азиатского и американского рынков длина машины составляет 4040 миллиметров, а индийской версии -- 3995 миллиметров. Летом нынешнего года бюджетный Venue пережил рестайлинг, в ходе которого кроссовер получил «безрамочную» решетку радиатора, сплошные задние фонари, а также новые бампера. В салоне автомобиля появилась цифровая приборная панель.

В движение Hyundai Venue приводит 1,2-литровый «атмосферник» мощностью 82 лошадиные силы, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Также для кроссовера доступен 115-сильный дизельный двигатель, который дополняют шестиступенчатая механическая трансмиссия или автоматическая коробка передач. Кроме того, в моторной гамме модели есть литровый турбомотор, отдача которого составляет 118 лошадиных сил. Агрегат комплектуют «автоматом» или преселективным «роботом».

Российские дилеры предлагают купить новые Hyundai Venue и машины с небольшим пробегом. Ориентировочная стоимость компактного кроссовера составляет от 1,7 до 2,1 миллиона рублей. Индийская версия модели, например, стоит от 753 тысяч рупий, что в пересчете на рубли составляет чуть больше полумиллиона.