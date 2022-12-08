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1 час назад

Новости автомира: в России появился самый маленький кроссовер Hyundai

Motor.ru

Российские дилеры опубликовали в Сети объявления о продаже кроссовера Hyundai Venue, сообщает «Российская газета». Модель представляет собой самый компактный и доступный вседорожник в глобальной линейке южнокорейской марки. На нашем рынке такие автомобили доступны покупателям исключительно под заказ. Ориентировочная стоимость машины составляет от 1,7 до 2,1 миллиона рублей. Однако точная цена в зависимости от курса валют будет известна в день заключения договора.

В России появился самый маленький кроссовер Hyundai
Фото: Hyundai VenueHyundai Venue

Hyundai Venue представили в 2019 году. Кроссовер стал самым компактным глобальным автомобилем бренда. Причем для азиатского и американского рынков длина машины составляет 4040 миллиметров, а индийской версии -- 3995 миллиметров. Летом нынешнего года бюджетный Venue пережил рестайлинг, в ходе которого кроссовер получил «безрамочную» решетку радиатора, сплошные задние фонари, а также новые бампера. В салоне автомобиля появилась цифровая приборная панель.

В движение Hyundai Venue приводит 1,2-литровый «атмосферник» мощностью 82 лошадиные силы, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Также для кроссовера доступен 115-сильный дизельный двигатель, который дополняют шестиступенчатая механическая трансмиссия или автоматическая коробка передач. Кроме того, в моторной гамме модели есть литровый турбомотор, отдача которого составляет 118 лошадиных сил. Агрегат комплектуют «автоматом» или преселективным «роботом».

Российские дилеры предлагают купить новые Hyundai Venue и машины с небольшим пробегом. Ориентировочная стоимость компактного кроссовера составляет от 1,7 до 2,1 миллиона рублей. Индийская версия модели, например, стоит от 753 тысяч рупий, что в пересчете на рубли составляет чуть больше полумиллиона.

Накануне у российских дилеров появился еще один компактный кроссовер Hyundai, который не собирались продавать на отечественном рынке. Продавцы предлагают привезти паркетник Casper под заказ примерно за миллион рублей.

Автоновости,Hyundai,
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