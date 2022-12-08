Стало известно, когда в России можно будет купить китайскую Mazda CX-4

Дилер «КлючАвто» привез в Россию партию из четырех тысяч Mazda CX-4 – это кроссовер, который продается в Китае и производится на совместном предприятии FAW-Mazda. Официально Mazda эту модель для нашего рынка не анонсировала, что, однако, не помешало «КлючАвто» организовать «российскую премьеру» новинки – она состоится в онлайн-формате 14 декабря в 18:30 по московскому времени на сайте дилера.

Фото: пресс-служба «КлючАвто» пресс-служба «КлючАвто»

О CX-4 для российского рынка уже известно, что кроссовер предложат с двухлитровым «атмосферником» на 158 лошадиных сил, передним приводом и шестидиапазонным автоматом. Цену тоже уже объявили: от 2,99 миллиона рублей.

Новинка будет доступна в базовое исполнение Entry с климат-контролем и светодиодной оптикой, в «средней» комплектации Core с расширенным список оснащения и ценой 3 250 000 рублей, а также в топовом High стоимостью 3 520 000 рублей.

Изначально Mazda CX-4 разрабатывался в Китае и для Китая – экспортировать его в другие страны не планировалось. Он построен на базе СХ-5, но превосходит его по длине и уступает по высоте. На местном рынке, помимо упомянутого 2,0-литрового агрегата, предлагают также вариант с мотором 2.5 на 192 лошадиные силы и полным приводом.

В «КлючАвто» не смогли оперативно ответить на вопрос «Мотора» о том, по какой схеме дилер привез такую большую партию машин в Россию. Стоит отметить, что Mazda пока не включена в список параллельного импорта, однако это скорее вопрос времени. Осенью стало известно, что японская компания вышла из совместного предприятия с российским «Соллерсом» и отказалась от производства автомобилей во Владивостоке.

пресс-служба «КлючАвто»

пресс-служба «КлючАвто»