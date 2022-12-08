GAC рассекретил новый кроссовер

Китайская компания GAC раскрыла внешность нового кроссовера с внутренним обозначением A79. Перспективная модель на поверку оказалась субкомпактом GS3 следующего поколения. Фотографии и данные о машине появились в базе Минпромторга КНР, и из них стало известно, что A79 получит в том числе спортивную версию с оригинальным аэродинамическим обвесом и центральными выхлопными патрубками. Модель будет оснащаться бензиновым турбированным двигателем, который сможет работать в паре с автоматом.

Фото: © GAC © GAC

Компания GAC не стала раскрывать товарное имя нового кроссовера, указав только внутреннее обозначение — A79. За неё это сделало Министерство промышленности и информатизации Китая. Согласно размещенным в базе Минпрома фотографиям, A79 — это не что иное, как субкомпакт GS3 следующего поколения. Вседорожник демонстрирует новый рубленый стиль моделей GAC, хотя в техническом плане столь революционных изменений не наблюдается.

Очевидно, что A79/GS3 выйдет на рынок в двух версиях: обычной и условно спортивной. Последняя будет выделяться оригинальным аэродинамическим обвесом и установленными по центру заднего бампера выхлопными патрубками. Известен и двигатель — турбированный 1.5, настроенный на отдачу 177 лошадиных сил и соответствующий местному экологическому стандарту China 6 (аналог Евро 6-d temp).

GAC

По размерам A79/GS3 отличается от предшественника: 4410 (4446)×1850×1600 миллиметров, колесная база — 2650. У нынешнего GS3 габариты следующие: длина — 4350 миллиметров, ширина — 1825, высота — 1660, колёсная база — 2560 миллиметров.

GAC

GAC

В гамму двигателей GS3 входит «турбочетвёрка» 1.5 на 163 либо 169 сил (235 или 265 Нм). Коробки — шестиступенчатые «механика» и автомат.