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42 минуты назад

Новости автомира: сотрудникам ГИБДД рекомендовали применять в общении с агрессивными водителями тактику «эскимо»

Газета.Ru

МВД перечислило методы и приемы психологического воздействия, которые инспекторам ДПС ГИБДД следует использовать в общении с водителями, которых они останавливают на дорогах. Эти сведения содержатся в новых методических рекомендациях сотрудникам ДПС, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Инспекторам ДПС рекомендовали тактику «эскимо» для снижения агрессии водителей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Среди приемов, которыми рекомендуется пользоваться сотрудникам ГИБДД для воздействия на водителя, если он разговаривает с инспектором агрессивно, называются доказывание, убеждение, внушение, игнорирование, выделение положительных качеств агрессора, а также тактика «эскимо», которая заключается в снижении словесной агрессии водителя за счет безмерной вежливости.

«Многоуважаемый, Игорь Леонидович, сделайте одолжение…», «Товарищ водитель, покорнейше прошу освободить меня от демонстрации Ваших неисчерпаемых правовых знаний…». Акцент на этикетных формах высказываний обезоруживает водителя, у сотрудника появляется моральное превосходство над ним», — подчеркивается в пособии МВД.

Убеждение наиболее эффективно, если водитель находится в подавленном состоянии, внушение актуально в том случае, если применяется дозированно, а водитель не сопротивляется. Слишком долгое игнорирование без применения других методов психологического воздействия способно вызвать конфликт с водителем, предупреждают авторы пособия.

На практике взаимодействие сотрудника ДПС с участниками дорожного движения часто сопровождается провокационными действиями с их стороны, в том числе речевой агрессией, отмечается в документе.

Ранее стало известно, что для исключения конфликтов МВД рекомендует гаишникам быть опрятными и вежливыми.

Автоновости,ГИБДД,
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