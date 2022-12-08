Пришедшая в Россию марка Voyah анонсировала новый седан

Марка Voyah, входящая в состав китайского концерна Dongfeng, готовится представить новую модель — электрический седан Zhuiguang. Как пишет CarNewsChina, его построят на новой платформе ESSA+SOA, где ESSA — это аббревиатура от Electric, Smart, Secure и Architecture. Седан, который станет третьей моделью в линейке марки после кроссовера Free и минивэна Dreamer, получит два мотора, пятиметровый кузов и тяговую батарею с возможностью быстрой зарядки. Премьера состоится 15 декабря.

Фото: Voyah Zhuiguang Voyah Zhuiguang

Zhuiguang (追光) можно перевести с китайского как «Охотник за светом», однако седан, как и другие модели Voyah, наверняка обзаведется английским названием для упрощения восприятия за пределами КНР. Его оснастили двумя двигателями — 218-сильным на передней оси и 292-сильным на задней — которые в сумме выдают 510 лошадиных сил.

То есть, по мощности Voyah не дотягивает до большого 650-сильного электроседана ET7 китайской Nio, который прочат ему в соперники. Максимальная скорость Zhuiguang составит 210 километров в час.

Voyah Zhuiguang

Voyah Zhuiguang

Емкость аккумулятора, как и запас хода, не раскрываются, но известно, что за 10 минут можно будет пополнить энергию на 230 километров пути. Zhuiguang досталась независимая подвеска как спереди, так и сзади, и полный привод.

Что касается габаритов, то Voyah почти равен седану Nio. Его длина составляет 5088 миллиметров, ширина — 1970 миллиметров, а высота — 1515 миллиметров при трехметровой колесной базе.