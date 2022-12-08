Тюнеры добавили роскоши лондонскому такси

Ателье Kahn Design из Великобритании представило роскошную версию лондонского кэба LEVC TX5. Машина получила отделку салона дорогой кожей, раздельные кресла второго ряда в стиле Bugatti Chiron и «звездный» потолок, как у Rolls-Royce. Конверсия обойдется клиентам в 99 тысяч фунтов стерлингов. Доступны варианты как с правым, так и с левым рулем.
Студия Kahn Design известна как создатель длинноносых «Дефендеров» Flying Hutsman, хотя портфолио фирмы включает много разнообразной техники, в том числе лондонские кэбы LEVC. Недавно тюнеры приложили руку к модели TX5. Автомобильчик получил название Farelady, решетку радиатора в стиле Maybach, задний спойлер и кованые колеса диаметром 18 дюймов спереди и 19 сзади.
Пассажиры между тем оценят раздельные кресла с обивкой из стеганой кожи — такие можно найти, например, в Bugatti Chiron, — супермягкие коврики, перфорацию и, конечно же, усыпанный «звездами» потолок, как в «Роллс-Ройсах». Помимо этого, LEVC TX5 от Kahn Design получил беспроводную зарядку, светодиодное освещение салона и дополнительные USB-порты.
Машины вроде этой должны приглянуться отелям, ресторанам и частным клубам. Kahn Design готова построить экземпляры с правым или левым рулем, в пяти цветах на выбор, в числе которых есть культовый British Racing Green. Цена готово кэба немаленькая — от 99 тысяч фунтов стерлингов, что соответствует 7,5 миллиона рублей.