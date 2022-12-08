Тюнеры добавили роскоши лондонскому такси

Ателье Kahn Design из Великобритании представило роскошную версию лондонского кэба LEVC TX5. Машина получила отделку салона дорогой кожей, раздельные кресла второго ряда в стиле Bugatti Chiron и «звездный» потолок, как у Rolls-Royce. Конверсия обойдется клиентам в 99 тысяч фунтов стерлингов. Доступны варианты как с правым, так и с левым рулем.

Фото: © Kahn Design © Kahn Design

Студия Kahn Design известна как создатель длинноносых «Дефендеров» Flying Hutsman, хотя портфолио фирмы включает много разнообразной техники, в том числе лондонские кэбы LEVC. Недавно тюнеры приложили руку к модели TX5. Автомобильчик получил название Farelady, решетку радиатора в стиле Maybach, задний спойлер и кованые колеса диаметром 18 дюймов спереди и 19 сзади.

Kahn Design

Пассажиры между тем оценят раздельные кресла с обивкой из стеганой кожи — такие можно найти, например, в Bugatti Chiron, — супермягкие коврики, перфорацию и, конечно же, усыпанный «звездами» потолок, как в «Роллс-Ройсах». Помимо этого, LEVC TX5 от Kahn Design получил беспроводную зарядку, светодиодное освещение салона и дополнительные USB-порты.

Kahn Design