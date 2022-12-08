Кроссовер Toyota Harrier добрался до России

На российском рынке появились в продаже новые Toyota Harrier. Практически все кроссоверы, выставленные на продажу на одном из крупнейших классифайдов, поставляются под заказ.
Как выяснила "Российская газета", цены на модель варьируются от 2 930 000 рублей до 4 370 000 рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.
Напомним, с четвертым поколением Harrier перешел на платформу TNGA (GA-K). Возросшая жесткость кузова позволила повысить и управляемость, и комфорт. Подвески - независимого типа: спереди - МакФерсон, сзади - многорычажка.
Длина автомобиля составляет 4,74 м, он предлагается в двух вариантах - бензиновом и гибридном (бензиново-электрическом).
В первом случае кроссовер оснащается двигателем объемом 2,0 л (171 л.с.), во втором - гибридной системой, построенной вокруг 2,5-литрового мотора мощностью 178 л.с. Привод может быть передним или полным.