Кроссовер Toyota Harrier добрался до России

На российском рынке появились в продаже новые Toyota Harrier. Практически все кроссоверы, выставленные на продажу на одном из крупнейших классифайдов, поставляются под заказ.

Фото: Toyota Toyota

Как выяснила "Российская газета", цены на модель варьируются от 2 930 000 рублей до 4 370 000 рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.

Напомним, с четвертым поколением Harrier перешел на платформу TNGA (GA-K). Возросшая жесткость кузова позволила повысить и управляемость, и комфорт. Подвески - независимого типа: спереди - МакФерсон, сзади - многорычажка.

Длина автомобиля составляет 4,74 м, он предлагается в двух вариантах - бензиновом и гибридном (бензиново-электрическом).

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