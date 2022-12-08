Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
51 минуту назад

Новости автомира: «китайский УАЗ Хантер» сменит поколение

Motor.ru

BAW BJ212 – это утилитарный китайский внедорожник, который выпускается практически в неизменном виде с 60-х годов прошлого века, что роднит его с классическим УАЗ Хантер. Теперь BAW анонсировал второе поколение модели: с переходом в новую генерацию BJ212 в значительной степени осовременят, сохранив при этом узнаваемый дизайн экстерьера в ретро стиле. Основные изменения произойдут в салоне и под капотом внедорожника.

«Китайский УАЗ Хантер» сменит поколение
Фото: BAICBAIC

BAW (Beijing Auto Works) принадлежала концерну BAIC, но летом этого год вышла из его состава, оставив «материнской» компании товарный знак Beijing. Теперь BAIC предстоит модернизировать модельный ряд своими силами: в разработке уже находится BJ212 нового поколения, который получит современный салон и светодиодную оптику. При этом радикальных изменений в дизайне экстерьера не ожидается.

Прежними останутся и рамная конструкция, пружинная подвеска и неразрезной задний мост. Китайские СМИ прочат внедорожнику 2,0-литровый «атмосферник» либо турбомотор на 2,4 литра. Трансмиссия — пятиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный автомат.

Клиентам предоставят возможность выбрать «олдскульный» вариант с аналоговыми приборами в салоне и небольшим экраном мультимедийной системы либо более современную версию с цифровой «приборкой», стильным блоком управления климатической установкой и мультирулем.

Известна и примерная стоимость BJ212 нового поколения: она составит около 90 тысяч юаней или 800 тысяч рублей.

Автоновости,УАЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители