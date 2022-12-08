«Китайский УАЗ Хантер» сменит поколение

BAW BJ212 – это утилитарный китайский внедорожник, который выпускается практически в неизменном виде с 60-х годов прошлого века, что роднит его с классическим УАЗ Хантер. Теперь BAW анонсировал второе поколение модели: с переходом в новую генерацию BJ212 в значительной степени осовременят, сохранив при этом узнаваемый дизайн экстерьера в ретро стиле. Основные изменения произойдут в салоне и под капотом внедорожника.

Фото: BAIC BAIC

BAW (Beijing Auto Works) принадлежала концерну BAIC, но летом этого год вышла из его состава, оставив «материнской» компании товарный знак Beijing. Теперь BAIC предстоит модернизировать модельный ряд своими силами: в разработке уже находится BJ212 нового поколения, который получит современный салон и светодиодную оптику. При этом радикальных изменений в дизайне экстерьера не ожидается.

Прежними останутся и рамная конструкция, пружинная подвеска и неразрезной задний мост. Китайские СМИ прочат внедорожнику 2,0-литровый «атмосферник» либо турбомотор на 2,4 литра. Трансмиссия — пятиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный автомат.

Клиентам предоставят возможность выбрать «олдскульный» вариант с аналоговыми приборами в салоне и небольшим экраном мультимедийной системы либо более современную версию с цифровой «приборкой», стильным блоком управления климатической установкой и мультирулем.