Североирландский гонщик построил праворульный ВАЗ-2105 с мотором Honda

На днях мы в редакции «Мотора» наткнулись на интересное видео с ралли Grizedale Stages, проходившее на северо-западе Англии, в Озёрном крае. Тёмно-синий ВАЗ-2105 впечатлил нас звуком и скоростью — даже по записи было понятно, что это серьёзная техника. Мы связались с владельцем этой машины: гонщик Шейн МакГирр из Северной Ирландии рассказал подробности о своей супер-Ладе. Оказалось, что в этой «пятерке» установлен двигатель Honda.

Фото: © Copyright Pete Owen © Copyright Pete Owen

Большую часть карьеры североирландский раллист выступал на двух Тойотах — мы имеем в виду заднеприводные хэтчбеки Starlet в кузове KP60 начала восьмидесятых годов. Раллисты любят эти компактные и проворные машины: особенно они популярны в Финляндии, где на них ставят 1600-кубовый мотор 4A-GE, c которого легко снимают свыше двухсот сил.

Шейн рассказал, что «Жигули» ему пришлись по душе ещё в юности: в начале девяностых он работал в автосервисе, который специализировался на Ладах. «Всегда хотелось построить такую машину для ралли, но годы шли, а дело не двигалось с места. Четыре года назад мы наконец-то взялись за работу», — рассказал он. Первый выезд для новой машины состоялся в сентябре, на ралли McKelvey Asbestos Bushwhacker.

Под капотом Лады установлен двигатель Honda B18 с секвентальной коробкой литовской фирмы Samsonas Motorsport. Его строил знакомый моторист из ирландского Корка: установлен четырёхдроссельный впуск; блок загильзован, чтобы нарастить объём до двух литров; использованы спортивные распредвалы, а система VTEC деактивирована. Мощность двигателя достигает 285 лошадиных сил.

Кстати, чтобы увязать с кузовом праворульных «Жигулей» хондовский мотор, предназначенный для поперечной установки, головку блока цилиндров пришлось развернуть задом наперёд. «Это было непросто», — сказал хозяин машины.

Шасси серьёзно переработали с использованием компонентов, распространённых в английском автоспорте. Например, штатный задний мост заменили фордовским — мост Atlas стоял на заднеприводных Эскортах, так что «быстрых» запчастей, рецептов по переделке и знакомых с ним механиков в Англии предостаточно. Переднюю подвеску Макферсон вместе с балкой и рулевой рейкой тоже заимствовали у Эскорта, установив её вместо вазовской на двойных поперечных рычагах. Амортизаторы — фирмы Samsonas Motorsport.