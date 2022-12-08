Лимузин маршала Устинова продают за 15 миллионов рублей

На портале «Авито Авто» появилось объявление о продаже редкого лимузина ЗИЛ-114, пребывающего в почти идеальном состоянии благодаря реставрации. Утверждается, что автомобиль был изготовлен на заводе имени Лихачева в 1977 году специально для маршала Советского союза и министра обороны Дмитрия Устинова. За один из 113 выпущенных экземпляров лимузина, на которых ездило только высшее руководство СССР, продавец просит 15 миллионов рублей.

После реставрации данный ЗИЛ-114 хранился в теплом гараже и периодически заводился для поддержания работоспособности, а до этого машина выезжала «исключительно летом в сухой период». Тем не менее, есть несколько некритичных дефектов на кузове — в двух местах вздулась краска. Подвеска и эксклюзивный желтый салон находятся в идеальном состоянии, гласит объявление.

ЗИЛ-114

ЗИЛ-114

У продавца на руках имеются документы, подтверждающие, что автомобиль предназначался для Дмитрия Устинова. Любопытно, что несколько лет назад тот же ЗИЛ-114 уже выставляли на продажу, причем с теми же снимками, но с год выпуска был указан другой — 1973-й. Тогда сообщалось, что у автомобиля «почти нулевой пробег после реставрации», а цена в объявлении составляла 20 миллионов рублей.

В движение 6,3-метровый ЗИЛ приводит семилитровый двигатель мощностью 303 лошадиные силы, пару которому составляет автоматическая коробка передач. В роскошное для тех лет оснащение входят электростеклоподъемники и климат-контроль с тремя отопителями (по одному на каждый ряд) и кондиционером.