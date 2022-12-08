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46 минут назад

Новости автомира: лимузин ЗИЛ-114, служивший маршалу СССР, продают за 15 миллионов рублей

Motor.ru

На портале «Авито Авто» появилось объявление о продаже редкого лимузина ЗИЛ-114, пребывающего в почти идеальном состоянии благодаря реставрации. Утверждается, что автомобиль был изготовлен на заводе имени Лихачева в 1977 году специально для маршала Советского союза и министра обороны Дмитрия Устинова. За один из 113 выпущенных экземпляров лимузина, на которых ездило только высшее руководство СССР, продавец просит 15 миллионов рублей.

Лимузин маршала Устинова продают за 15 миллионов рублей
Фото: Motor.ruMotor.ru

После реставрации данный ЗИЛ-114 хранился в теплом гараже и периодически заводился для поддержания работоспособности, а до этого машина выезжала «исключительно летом в сухой период». Тем не менее, есть несколько некритичных дефектов на кузове — в двух местах вздулась краска. Подвеска и эксклюзивный желтый салон находятся в идеальном состоянии, гласит объявление.

ЗИЛ-114
ЗИЛ-114

У продавца на руках имеются документы, подтверждающие, что автомобиль предназначался для Дмитрия Устинова. Любопытно, что несколько лет назад тот же ЗИЛ-114 уже выставляли на продажу, причем с теми же снимками, но с год выпуска был указан другой — 1973-й. Тогда сообщалось, что у автомобиля «почти нулевой пробег после реставрации», а цена в объявлении составляла 20 миллионов рублей.

В движение 6,3-метровый ЗИЛ приводит семилитровый двигатель мощностью 303 лошадиные силы, пару которому составляет автоматическая коробка передач. В роскошное для тех лет оснащение входят электростеклоподъемники и климат-контроль с тремя отопителями (по одному на каждый ряд) и кондиционером.

Летом в Москве появился в продаже ЗИЛ-41041 образца 1999 года в отличном состоянии. По словам продавца, это был предпоследний экземпляр, выпущенный на заводе, который к тому же никогда не ремонтировался и не реставрировался. Автомобиль продали за 13,8 миллиона рублей.

Автоновости,Дмитрий Устинов,Завод имени И.А. Лихачева,
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