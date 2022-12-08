В России сертифицировали электрический Hyundai Ioniq 5

Электрокар Ioniq 5 должен был выйти на российский рынок в середине этого года, но Hyundai еще весной отменила запуск всех новинок. Несмотря на это, Ioniq 5 все-таки получил Одобрение типа транспортного средства – документ, который позволяет продавать модель в стране. Из ОТТС, опубликованного в базе Росстандарта, следует, что до России должна была добраться полноприводная модификация с двухмоторной установкой.

Фото: Hyundai IONIQ 5 Hyundai IONIQ 5

Ioniq 5 уже продается в Южной Корее и Европе, там электрокар предложен как в полноприводном исполнении с двумя электромоторами, суммарно развивающими 235 или 306 лошадиных сил, так и с одномоторной установкой на 170 либо 218 сил. Для базовых модификаций предусмотрена батарея емкостью 58 киловатт-часов, для топовых – аккумулятор на 72,6 киловатт-часа. Максимальная дальность хода составляет 480 километров.

Ioniq 5 поддерживает зарядку от 800-вольтовых терминалов мощностью до 350 киловатт и двунаправленную передачу энергии V2L, что позволит подключать к нему электроприборы мощностью до 3,5 киловатта.

Стоит отметить, что электрокар можно купить в России, правда с пробегом 300 километров, – его еще в апреле выставлял на продажу «Рольф». Тогда полноприводный Ioniq 5 оценили в 8,2 миллиона рублей.

Ранее в России появились модель Hyundai , которые прежде на нашем рынке не продавались, это кроссовер Venue стоимостью от 1,7 до 2,1 миллиона рублей. К дилерам поступили и Hyundai i30 с кузовом хэтчбек и универсал, их оценили в 1 900 000-2 188 000 рублей.