В России продают Lamborghini Huracan с «золотым» кузовом

В продаже в Москве появился необычный Lamborghini Huracan с кузовом «под золото». Суперкар предлагают на «Авито Авто». В объявлении указано, что оригинальный цвет «двухдверки» — ярко-красный, и его можно вернуть по желанию, сняв блестящую пленку. Пробег составляет 10 тысяч километров. За экстравагантное купе, выпущенное в 2017 году, продавец хочет получить 19,5 миллиона долларов, отмечая, что стоимость снижена, «пока зима».
По словам продавца, «золотой» Huracan находится в идеальном состоянии. Полтора месяца назад он проходил плановое сезонное техобслуживание, также недавно были установлены новые тормоза стоимостью более двух миллионов рублей. Среди особенностей экземпляра — стеклянная крышка вместо заглушки сзади и кожаные сиденья вместо обитых алькантарой.
В движение купе приводит 5,2-литровый атмосферный мотор V10, выдающий 610 лошадиных сил. На разгон с места до 100 километров в час Huracan тратит 2,9 секунды, а на ускорение до 200 километров — девять секунд.
Летом в России обнаружился редкий Lamborghini Huracan Evo GT Celebration — один из 36 выпущенных экземпляров. За автомобиль с пробегом всего 1,3 тысячи километров продавец из Кирова запросил 27 миллионов рублей. На сегодняшний день суперкар уже продан.