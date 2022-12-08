В России продают Lamborghini Huracan с «золотым» кузовом

В продаже в Москве появился необычный Lamborghini Huracan с кузовом «под золото». Суперкар предлагают на «Авито Авто». В объявлении указано, что оригинальный цвет «двухдверки» — ярко-красный, и его можно вернуть по желанию, сняв блестящую пленку. Пробег составляет 10 тысяч километров. За экстравагантное купе, выпущенное в 2017 году, продавец хочет получить 19,5 миллиона долларов, отмечая, что стоимость снижена, «пока зима».

Фото: Lamborghini Huracán LP 610-4 Lamborghini Huracán LP 610-4

По словам продавца, «золотой» Huracan находится в идеальном состоянии. Полтора месяца назад он проходил плановое сезонное техобслуживание, также недавно были установлены новые тормоза стоимостью более двух миллионов рублей. Среди особенностей экземпляра — стеклянная крышка вместо заглушки сзади и кожаные сиденья вместо обитых алькантарой.

В движение купе приводит 5,2-литровый атмосферный мотор V10, выдающий 610 лошадиных сил. На разгон с места до 100 километров в час Huracan тратит 2,9 секунды, а на ускорение до 200 километров — девять секунд.