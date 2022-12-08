Опубликованы изображения нового кроссовера китайской марки GAC

Китайский автопроизводитель GAC опубликовал изображения своего нового кроссовера Trumpchi A79. Автомобиль выполнен в новом для компании дизайн-стиле, сообщает Autohome.
По его данным, автомобиль с заводским обозначением А79 представляет собой новое поколение модели GAC GS3. В частности, для снижения аэродинамического сопротивления автомобиль получит скрытые дверные ручки.
Задний бампер снабжен диффузором и двумя патрубками выхлопной системы.
По информации китайского министерства промышленности, габаритная длина нового кроссовера GS3 - 4446 мм, колесная база - 2650 мм. Машина получит 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л.с. Т
Также предполагается, что автомобиль появится на рынке с двумя вариантами внешнего оформления - обычным и спортивным.
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