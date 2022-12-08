Стало известно, когда родстер «Крым» запустят в серию

Руководитель проекта родстер «Крым» Дмитрий Онищенко рассказал о сроках появления серийной версии автомобиля. По его словам, производство машины собирались запустить в нынешнем году, однако произошли некоторые «обстоятельства», которые не позволили завершить разработку родстера. В настоящее время инженеры дорабатывают финальный прототип отечественной модели. Поставить «Крым» на конвейер планируют в 2023 году. При этом стоимость будущего автомобиля пока неизвестна.
По словам Онищенко, до конца 2022 года планируется получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое позволило бы начать мелкосерийное производство родстера. Однако университетской команде не хватило необходимых ресурсов, чтобы провести испытания в рамках сертификации. Поэтому специалисты приняли решение отложить сборку автомобилей.
Производство серийной версии родстера могут наладить в 2023 году. Для этого разработчикам необходимо привлечь инвестиции, а также заручиться поддержкой АвтоВАЗа, на элементной базе которого строится «Крым».
Окончательная стоимость автомобиля будет зависеть от объёма выпуска и от помощи концерна. При этом специалисты подчеркивают, что «Крым» не будет стоить как Lada Granta, поскольку в родстере используют множество деталей, которые серийно пока не выпускаются.
Накануне севастопольские инженеры разработали адаптивную пневмоподвеску для родстера «Крым». При этом стойки позволяют изменять клиренс с 50 до 170 миллиметров.