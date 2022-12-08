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50 минут назад

Новости автомира: Стало известно, когда родстер «Крым» запустят в серию

Motor.ru

Руководитель проекта родстер «Крым» Дмитрий Онищенко рассказал о сроках появления серийной версии автомобиля. По его словам, производство машины собирались запустить в нынешнем году, однако произошли некоторые «обстоятельства», которые не позволили завершить разработку родстера. В настоящее время инженеры дорабатывают финальный прототип отечественной модели. Поставить «Крым» на конвейер планируют в 2023 году. При этом стоимость будущего автомобиля пока неизвестна.

Стало известно, когда родстер «Крым» запустят в серию
Фото: Motor.ruMotor.ru

По словам Онищенко, до конца 2022 года планируется получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое позволило бы начать мелкосерийное производство родстера. Однако университетской команде не хватило необходимых ресурсов, чтобы провести испытания в рамках сертификации. Поэтому специалисты приняли решение отложить сборку автомобилей.

Производство серийной версии родстера могут наладить в 2023 году. Для этого разработчикам необходимо привлечь инвестиции, а также заручиться поддержкой АвтоВАЗа, на элементной базе которого строится «Крым».

Окончательная стоимость автомобиля будет зависеть от объёма выпуска и от помощи концерна. При этом специалисты подчеркивают, что «Крым» не будет стоить как Lada Granta, поскольку в родстере используют множество деталей, которые серийно пока не выпускаются.

Накануне севастопольские инженеры разработали адаптивную пневмоподвеску для родстера «Крым». При этом стойки позволяют изменять клиренс с 50 до 170 миллиметров.

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