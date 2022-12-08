В МВД оценили инициативу по оснащению машин алкозамками

«Как ни странно, крупные компании перевозочные... в частности, те кто занимаются, так сказать, перевозками на карьерных самосвалах. То есть там, где цена техники используемой идёт на десятки, а то и на сотни тысяч долларов. Они-то меньше всего заинтересованы в том, чтобы, так сказать, их транспорт попадал в аварии. Поэтому всевозможные средства, технические средства, инфраструктурные меры, которые позволяют не допустить за руль пьяного водителя, они в общем-то на добровольной основе применяются достаточно активно», – рассказал он.