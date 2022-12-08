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1 час назад

В МВД оценили инициативу по оснащению машин алкозамками

Елена Прошина

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин заявил, что в идее оснащения машин противоалкогольными замками «есть здравое зерно». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

В МВД оценили инициативу по оснащению машин алкозамками
Фото: ТАССТАСС

«Есть, безусловно, здравое зерно в этой идее. Вот обратите внимание: ни одна страна мира, даже, так сказать, самые продвинутые в области дорожной безопасности пока что по такому пути, им не удалось пройти», – сказал он.

Митрошин также добавил, что алкозамки ещё и несут большую финансовую нагрузку. По его словам, решения такого уровня всегда проходят непросто на законодательном уровне.

По словам Митрошина, такие замки достаточно распространены в России и активно применяются в сфере перевозок.

«Как ни странно, крупные компании перевозочные... в частности, те кто занимаются, так сказать, перевозками на карьерных самосвалах. То есть там, где цена техники используемой идёт на десятки, а то и на сотни тысяч долларов. Они-то меньше всего заинтересованы в том, чтобы, так сказать, их транспорт попадал в аварии. Поэтому всевозможные средства, технические средства, инфраструктурные меры, которые позволяют не допустить за руль пьяного водителя, они в общем-то на добровольной основе применяются достаточно активно», – рассказал он.

Алкозамок – особое устройство, не позволяющее автомобилю двигаться без предварительной проверки состояния водителя. Если последний не был идентифицирован или замок обнаружил повышенную концентрацию паров этилового спирта в воздухе, автомобиль блокируется.

Перспектива установки алкозамков обсуждалась в мае этого года. Тогда в первую очередь обсуждалась возможность установить такое оборудование на общественный транспорт.

Автоновости,Дмитрий Митрошин,МВД России,
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