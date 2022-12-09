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1 час назад

Новости автомира: Tesla вернет в автомобили радар

Lenta.ruиещё 1

Tesla намерена оснастить свои автомобили высококачественным радаром. Об этом сообщает издание Elecrtek.

Tesla вернет в автомобили радар
Фото: Tesla Tesla

Журналисты портала обратили внимание, что Tesla попросила у Федеральной комиссии по связи США (FCC) разрешение на установку радара в свои электрокары. По словам специалистов, таким образом в компании намерены улучшить работу функции автоматического пилотирования.

В материале говорится, что ранее Tesla начала отказываться от радаров и датчиков в автомобилях. Таким образом, компания может вернуть оборудование в свои электрокары. Инженеры корпорации придерживаются концепции Tesla Vision, сторонники которой считают, что полагающийся на изображение с камер и нейросети автопилот будет работать более качественно. В этой связи производитель перестал оснащать свои машины радарами с 2021 года, с начала 2022 года — ультразвуковыми датчиками.

Журналисты предположили, что концепция Tesla провалилась, и корпорация ищет способ улучшить автопилот в своих автомобилях другим способом. Летом 2021 года глава Tesla Илон Маск допускал появление в электрокарах радара, но только в случае, если компания найдет оборудование очень высокого разрешения. «Радар с очень высоким разрешением был бы лучше, чем обычное зрение, но такого радара не существует», — заметил Маск.

В начале декабря на улицах города Санта-Круз, штат Калифорния, обнаружили обновленный автомобиль Tesla Model 3. Энтузиасты обратили внимание, что в фарах электрокара могут находиться камеры — они могли бы улучшить качество работы автопилота.

Автоновости,Tesla Model 3,Tesla,Илон Маск,
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