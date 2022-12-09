Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Мантуров: «АвтоВАЗ» будет управлять заводом Nissan в Петербурге

Деловая газета "Взгляд"иещё 7

Российский производитель «АвтоВАЗ» займется управлением петербургской площадкой компании Nissan, активы которой в России были переданы ФГУП «НАМИ», заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, в будущем году можно ожидать более высоких показателей авторынка, поскольку производство в России будет наращивать темпы, передает ТАСС.

По словам Мантурова, в первую очередь это «АвтоВАЗ», «Москвич» и Haval также наращивает объемы производства, еще появится на площадке Nissan, которое будет осваиваться «АвтоВАЗом».

Он отметил, что активы Nissan принадлежат сегодня НАМИ, управление будет осуществляться «АвтоВАЗом».

При этом, как пояснили в Минпромторге, ведомство сохраняет прогноз по падению продаж машин в 2022 году на 55%, до 750 тыс. штук.

Напомним, в октябре в Минпромторге сообщили, что российские активы автоконцерна Nissan перейдут в госсобственность в лице ФГУП «НАМИ», сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет.

Автоновости,Видео,Nissan,Денис Мантуров,Минпромторг,Автоваз,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители