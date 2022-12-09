Российский производитель «АвтоВАЗ» займется управлением петербургской площадкой компании Nissan, активы которой в России были переданы ФГУП «НАМИ», заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, в будущем году можно ожидать более высоких показателей авторынка, поскольку производство в России будет наращивать темпы, передает ТАСС.

По словам Мантурова, в первую очередь это «АвтоВАЗ», «Москвич» и Haval также наращивает объемы производства, еще появится на площадке Nissan, которое будет осваиваться «АвтоВАЗом».

Он отметил, что активы Nissan принадлежат сегодня НАМИ, управление будет осуществляться «АвтоВАЗом».

При этом, как пояснили в Минпромторге, ведомство сохраняет прогноз по падению продаж машин в 2022 году на 55%, до 750 тыс. штук.