Дилеры предрекли масштабный передел авторынка в России

В предстоящем году на российском авторынке будут наблюдаться новые тренды. Из-за роста популярности брендов из Китая рынок ждет передел, он будет строиться заново, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на письмо ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в адрес дилеров китайских брендов.

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Также в публикации отмечается, что в связи с уходом ряда марок рынок продаж новых автомобилей потерял практически две трети продаж прошлого года. В ассоциации сочли это «трагедией», которую надо пережить.

«И не только пережить, но и начать строить наш отечественный авторынок заново», — отметили в РОАД.

По словам гендиректора ГК «Автодом», в 2023 году основной объем должны занять китайские производители, потом будет «АвтоВАЗ», затем – все остальные. Доминировать на рынке будут производители из Китая, считает он. Однако, по словам собеседника, данный рынок является «диким». Его, как уточняет он, нужно регулировать.

В ассоциации оценили долю продаж китайских автомобилей в РФ за 10 месяцев 2022 года в 31%, российских – в 69%. При этом китайским предрекают рост до 70% в ближайшие годы.