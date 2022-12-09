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26 минут назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» получил управление над бывшим заводом Nissan

Лера Букина

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о переходе бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге под управление «АвтоВАЗа», передает РИА Новости.

При этом, по его словам, само производство там запустят в следующем году. Мантуров уточнил, что в настоящее время активами Nissan владеет ФГУП «НАМИ».

О решении японского автоконцерна Nissan продать ФГУП «НАМИ» свою российскую производственную площадку в Петербурге (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») стало известно в октябре.

Сделка включает в себя также производственные и научно-исследовательские мощности концерна в Петербурге, центр продаж и маркетинга в столице. У «АвтоВАЗа» есть право осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять к ним запчасти.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о намерении компании выпустить новый компактный кроссовер на базе Lada Vesta. Сделать это планируется в конце 2025 года. Это будет высоколокализованный переднеприводной кроссовер категории SUV.

Также сообщалось об утверждении компанией «АвтоВАЗ» плана производства автомобилей в 2023 году. Предприятие произведет 401 тыс. автомобилей.

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