АвтоВАЗ будет собирать китайские автомобили под брендом Lada, утверждает «Фонтанка». Источники издания сообщают, что выпуск новых моделей освоят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Конкурировать с исконно российскими «Ладами» одноимённые китайские автомобили не будут. Какой автопроизводитель из Поднебесной станет новым технологическим партнёром АвтоВАЗа не сообщается, а соглашение между сторонами пока не подписано.
АвтоВАЗ перезапустит петербургский завод Nissan в 2023 году. Глава автогиганта Максим Соколов подтвердил, что именно АвтоВАЗ станет новым управляющим предприятия и будет осуществлять послепродажное обслуживание уже проданных автомобилей Nissan.
Ранее Максим Соколов дал понять, что АвтоВАЗ обсуждает возможность сборки автомобилей C- и D-класса с фирмами из дружественных стран. Топ-менеджер не назвал китайских автопроизводителей напрямую, но источники «Фонтанки» из экономического блока Смольного утверждают, что других вариантов у АвтоВАЗа нет.
Сотрудничество АвтоВАЗа с Китаем не ограничится локализацией автомобилей. Российский завод ищет в Поднебесной автоматизированную трансмиссию и закупает в КНР электронные блоки для систем активной безопасности.