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36 минут назад

АвтоВАЗ будет собирать китайские автомобили под брендом Lada

Motor.ruиещё 1

АвтоВАЗ будет собирать китайские автомобили под брендом Lada, утверждает «Фонтанка». Источники издания сообщают, что выпуск новых моделей освоят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Конкурировать с исконно российскими «Ладами» одноимённые китайские автомобили не будут. Какой автопроизводитель из Поднебесной станет новым технологическим партнёром АвтоВАЗа не сообщается, а соглашение между сторонами пока не подписано.

АвтоВАЗ будет собирать китайские автомобили под брендом Lada
Фото: LadaLada

АвтоВАЗ перезапустит петербургский завод Nissan в 2023 году. Глава автогиганта Максим Соколов подтвердил, что именно АвтоВАЗ станет новым управляющим предприятия и будет осуществлять послепродажное обслуживание уже проданных автомобилей Nissan.

Ранее Максим Соколов дал понять, что АвтоВАЗ обсуждает возможность сборки автомобилей C- и D-класса с фирмами из дружественных стран. Топ-менеджер не назвал китайских автопроизводителей напрямую, но источники «Фонтанки» из экономического блока Смольного утверждают, что других вариантов у АвтоВАЗа нет.

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Сотрудничество АвтоВАЗа с Китаем не ограничится локализацией автомобилей. Российский завод ищет в Поднебесной автоматизированную трансмиссию и закупает в КНР электронные блоки для систем активной безопасности.

Автоновости,Nissan,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
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