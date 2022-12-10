АвтоВАЗ будет собирать китайские автомобили под брендом Lada, утверждает «Фонтанка». Источники издания сообщают, что выпуск новых моделей освоят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Конкурировать с исконно российскими «Ладами» одноимённые китайские автомобили не будут. Какой автопроизводитель из Поднебесной станет новым технологическим партнёром АвтоВАЗа не сообщается, а соглашение между сторонами пока не подписано.

Фото: Lada Lada

АвтоВАЗ перезапустит петербургский завод Nissan в 2023 году. Глава автогиганта Максим Соколов подтвердил, что именно АвтоВАЗ станет новым управляющим предприятия и будет осуществлять послепродажное обслуживание уже проданных автомобилей Nissan.

Ранее Максим Соколов дал понять, что АвтоВАЗ обсуждает возможность сборки автомобилей C- и D-класса с фирмами из дружественных стран. Топ-менеджер не назвал китайских автопроизводителей напрямую, но источники «Фонтанки» из экономического блока Смольного утверждают, что других вариантов у АвтоВАЗа нет.